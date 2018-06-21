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Детский сад открыли в Ижевске после вспышки кишечной инфекции

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В Ижевске возобновил работу детский сад, где Роспотребнадзор выявил несоответствие качества воды санитарным нормам. Учреждение вновь принимает детей после вспышки кишечной инфекции.

Деятельность детсада приостановили через суд в мае, когда у трех малышей был выявлена кишечная инфекция. Детей госпитализировали, а в садике прошла проверка. Пробы питьевой воды из водопровода показали несоответствие санитарным нормам. На днях Роспотребнадзор повторно взял пробы воды, на этот раз нарушений не выявлено, сообщает ИА «Сусанин».

По данным городской администрации, в учреждении проведены все работы для устранения выявленных недостатков. Суд принял решение о возобновлении работы детского сада.

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