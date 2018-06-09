Более 30 детей госпитализированы с признаками кишечной инфекции на Урале

Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с госпитализацией 33 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря «Сосновый бор» в городе Кушва.

«В Кушве прокуратура организовала проверку в связи с доставлением из детского лагеря «Сосновый бор» 33 детей в больницу с признаками кишечной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент для установления причины заболевания проводятся лабораторные исследования. К проверке для установления причин массового заболевания привлечены специалисты Роспотребнадзора. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.