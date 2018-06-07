Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Крыму

В инфекционную больницу Севастополя поступили дети с острой кишечной инфекцией из оздоровительного лагеря «Чайка». Установлено, что возбудителем является норовирус. С момента регистрации очага было восемь заболевших детей, в ходе проведения противоэпидемических мероприятий выявлено 11, в том числе один взрослый.

В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает ИА SevastopolMedia. Ситуацию контролирует межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Как писал в конце мая портал iz.ru, два уголовных дела возбуждены по результатам проверок лечебных учреждений Магнитогорска Челябинской области, где новорожденные скончались от кишечной инфекции. Медработников подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Ситуацию изучают Роспотребнадзор и региональный минздрав.