Воспитательница детсада в Петербурге заразила ребенка брюшным тифом

Детский сад №18 в Колпино (административный район Санкт-Петербурга) закрыли на карантин из-за распространения инфекции брюшного тифа. Об этом порталу «78.ru» рассказал источник в медицинских кругах.

Первой заболела одна из воспитательниц дошкольного учреждения. Она принесла инфекцию на работу, где передала ее одному из детей.

Из-за инфекции детей распустили по домам, в детсаду остались лишь работники учреждения.

22 мая сообщалось, что в детском саду №47 Благовещенска зафиксировали три случая заболеваний острыми кишечными инфекциями.