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Воспитательница детсада в Петербурге заразила ребенка брюшным тифом

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Детский сад №18 в Колпино (административный район Санкт-Петербурга) закрыли на карантин из-за распространения инфекции брюшного тифа. Об этом порталу «78.ru» рассказал источник в медицинских кругах.

Первой заболела одна из воспитательниц дошкольного учреждения. Она принесла инфекцию на работу, где передала ее одному из детей.

Из-за инфекции детей распустили по домам, в детсаду остались лишь работники учреждения.

22 мая сообщалось, что в детском саду №47 Благовещенска зафиксировали три случая заболеваний острыми кишечными инфекциями.

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