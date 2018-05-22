Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из детсадов Благовещенска

В детском саду № 47 Благовещенска зафиксировано три случая заболеваний острыми кишечными инфекциями в одной группе. Амурский Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Учреждение усилило «утренний фильтр» при приеме детей, четырех воспитанников отправили в больницы. В детсаду были нарушены требования санитарных правил к мытью и хранению посуды и дезинфекционному режиму, сообщает asn24.ru. По словам мамы ребенка из младшей группы, лишь на прошлой неделе заболели пятеро детей.

Ранее в Москве было возбуждено дело о нарушении требований безопасности по факту отравления разведенным растворителем четверых воспитанников детского сада. Несчастный случай произошел примерно месяц назад. По данным следствия, воспитательница дошкольного учреждения развела бензиновый растворитель в бутылке из-под воды и оставила его в зоне питания для детей.