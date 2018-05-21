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Вину за рухнувший на детсад забор возложили на мэрию Калининграда

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Прокуратура Калининградской области завершила проверку по факту обрушения кирпичного забора стадиона «Балтика» на территорию детского сада. Представление внесено в адрес комитета по образованию городской администрации.

Как сообщает Калининград.Ru со ссылкой на надзорное ведомство, в феврале территория детского сада обследовалась на предмет обеспечения антитеррористической безопасности. Однако специалисты не оценили состояние ограждения.

Кроме того, представление получил и гендиректор ФК «Балтика» за то, что содержал имущество клуба в ненадлежащем состоянии. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения уже устранены, вокруг стадиона возводят новый забор.

Инцидент произошел 15 апреля. В тот день на площадку детского сада рухнула часть кирпичного забора. Обошлось без пострадавших. Воспитанники детского сада были переведены в другие учреждения.

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