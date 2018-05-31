Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей

Воспитательница частного детского сада в Екатеринбурге забыла на улице двух годовалых детей во время прогулки. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе многоквартирного дома. После прогулки на улице остались двое детей в возрасте 1,5 лет и 1,9 года. Их обнаружили прохожие, которые позже передали их воспитательнице, не сразу обнаружившей пропажу воспитанников.

«Воспитатель пояснила, что отвлеклась на других детей, когда заводила детей с улицы. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

28 мая в Москве двухъярусный шкаф упал на ребенка в частном детском саду. Четырехлетняя девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.