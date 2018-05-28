Шкаф упал на ребенка в московском детском саду

В Москве двухъярусный шкаф упал на ребенка в частном детском саду. Четырехлетняя девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщает 28 мая пресс-служба СУСК по Москве.

Инцидент произошел 25 мая. Один из воспитанников потянулся за верхней одеждой, в результате чего шкаф упал на другого ребенка. Сейчас за жизнь пострадавшей девочки борются врачи.

«По версии следствия, двухъярусный детский шкаф упал по причине того, что не был надлежащим образом прикреплен к стене», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. 39-летняя женщина признала свою вину, ей грозит до шести лет лишения свободы.

В мае воспитательница столичного детского сада развела бензиновый растворитель в бутылке из-под воды и оставила его в зоне питания для детей. Бутылка попалась на глаза четверым воспитанникам, которые выпили ее содержимое.