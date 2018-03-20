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В Красноярске возбудили дело против забывшего малыша воспитателя

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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В Красноярске возбуждено уголовное дело после того, как воспитательница частного детского сада забыла в подъезде двухлетнего мальчика. 

«Нашли его через час», — сообщается в Telegram-канале СК РФ. 

Уточняется, что ребенка обнаружили спящим около мусоропровода.

Ранее в марте две пятилетние девочки едва не погибли от обморожения, сбежав из детского сада во время прогулки в Краснокамске. Дети практически дошли до городской черты, когда их заметила проезжавшая мимо женщина.

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