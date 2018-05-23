Проверки в детсадах Сыктывкара пройдут после массового отравления

Власти Коми примут меры, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в детсадах Сыктывкара. В апреле в учреждении номер 7 отравились 77 человек, в том числе 66 детей. По словам руководителя Роспотребнадзора республики Людмилы Глушковой, вероятным источником инфекции стал бактерионоситель сальмонеллы — работник пищеблока корпуса №2.

Проверки поставщиков выявили ненадлежащее качество еды. Ответственных лиц оштрафовали на общую сумму более 430 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности была привлечена и начальник управления дошкольного образования. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Уровень заболеваемости кишечными инфекциями по Сыктывкару за четыре месяца этого года вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Главам муниципалитетов рекомендовано проанализировать ситуацию по распространению инфекций в образовательных учреждениях.

В конце апреля в Туринске Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учеников школы №1. В ходе прокурорской проверки установлено, что еда в столовой не соответствовала нормам безопасности, а у одного из кухонных работников нашли золотистый стафилококк.