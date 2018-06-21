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Дональд Трамп заявил, что хочет «поладить» с Россией‍

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией. При этом американский лидер подчеркнул, что в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

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Об этом Трамп заявил, выступая перед сторонниками в городе Дулут. При этом он предположил, что в Россия предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница — бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Они оглядываются назад и говорят: «Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти [президентские] выборы, это было бы намного лучше для России», —приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Ранее Трамп заявил о том, что вскоре может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В начале июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали возможность провести встречу в Вене.

Путин отметил, что солидарен со своим американским коллегой по вопросу о необходимости проведения двусторонней встречи.

Перед возможной встречей двух лидеров Москву посетит группа американских сенаторов. Республиканцы намерены провести консультации с представителями властей РФ и изучить вопрос нормализации отношений между странами.

Лондон уже выразил обеспокоенность возможностью встречи президентов России и США, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию. Британские власти опасаются того, что это негативно отразится на приверженности Трампа целям НАТО.

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