Россияне рефинансировали рекордное количество займов

Доля новых кредитов, направленных на погашение взятых ранее, в I квартале 2018 года достигла 53,9%. Из расчетов Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий») следует, что по сравнению с началом кризиса показатель увеличился на 12,6 п.п. и достиг рекордного значения. По словам экспертов, за счет рефинасирования заемщики снижают свою долговую нагрузку, а банки оздоравливают кредитные портфели.

В ноябре 2014 года Центробанк на фоне повысившихся инфляционных рисков был вынужден увеличить ключевую ставку на 6,5 п.п., до 17% годовых, что, соответственно, вызвало рост процентов по всем видам кредитов. Сейчас ключевая ставка снижена до 7,5%, что вызвало закономерное падение и розничных кредитных ставок.

На основании базы данных о 66,5 млн заемщиков, ОКБ оценило долю кредитов, которые направляются на рефинансирование ссуд, оформленных в 2014 году под высокие проценты. Данный показатель постоянно рос. В I квартале 2014 года он составлял 41,3%. В первом квартале 2018 года — уже 53,9%. Россияне целенаправленно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых.

По словам экспертов, сейчас наступили благоприятные условия для рефинансирования: можно уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов. Эта тенденция оздоравливает кредитные портфели банков и сектор в целом: ведь чем меньше рисков в системе, тем более дешевыми становятся займы.

В банке «Уралсиб» отметили, что объемы рефинансирования являются значительными. В последние два года перекредитование продолжает оставаться очень востребованным продуктом, комментирует управляющий директор Бинбанка Дмитрий Гузнер.

— Программы рефинансирования предлагаются многими российскими банками. Они, как правило, отличаются большей гибкостью в управлении своим фондированием, а следовательно могут предлагать конкурентные ставки по кредитованию, — пояснила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — Такие банки наращивают свою клиентскую базу за счет заемщиков с понятной кредитной историей: их способность качественно обслуживать свои обязательства прошла проверку временем.

По словам представителя «Уралсиба», банки активно продвигают рефинансирование, так как этот тип кредита является инструментом для оздоровления клиентской базы за счет привлечения новых финансово дисциплинированных заемщиков.

Банки обычно реализуют программы по двум направлениям: привлечение клиентов на рефинансирование из других кредитных учреждений или рефинансирование собственных займов, отметил Дмитрий Гузнер. Перекредитование позволит клиенту уменьшит ставку по кредиту на 2–7 п.п., добавил он.

Заемщику при рефинансировании становится легче обслуживать свой долг: размер ежемесячного платежа уменьшается при удлинении сроков кредитования, добавила Карина Артемьева. Рефинансирование уже принесло ощутимые плоды. Среднее значение долговой нагрузки заемщиков, по данным Национального бюро кредитных историй, за последние полгода снизилось на 1,05 п.п. до 23,6% (данные на 1 апреля 2018 года). Нормальным в банковской практике считается уровень нагрузки в 30–33%. То есть сейчас показатель ниже нормы, что говорит о финансовой устойчивости российских заемщиков.

Стратегия Банка России на снижение ключевой ставки закономерно приводит к смягчению условий по розничному кредитованию. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%, а ставки по кредитам в банках находятся на уровне 10–14% годовых. Финансовые организации охотно идут на рефинансирование, поскольку оно позволяет не только снизить нагрузку на заемщика, но и улучшить портфель. И это в конечном итоге ведет к оздоровлению банковской системы.