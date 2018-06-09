Краткосрочные займы стали доступнее

Ставки по краткосрочным банковским кредитам снижаются ускоренными темпами. За полгода они упали, в среднем, на 2 п.п. — с 20% до 18%. Решения банков продиктованы рынком и ценовой политикой конкурентов. Чтобы расширить кредитование, они активно привлекают клиентов через удаленные каналы, отмечают эксперты. При этом короткие кредиты невыгодны для граждан: они относительно дороги и быстро увеличивают долговую нагрузку.

В I квартале 2018 года ставки по краткосрочным кредитам (на срок до года) для граждан снижались быстрее, чем в сегменте долгосрочного кредитования, говорится в материалах Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В среднем за IV квартал 2017 года и I квартал 2018-го ставки опустились с 20% до 18%. При этом долгосрочный кредит намного дешевле: в I квартале средние ставки по таким продуктам составили немногим более 13%.

Опрошенные «Известиями» банки снизили ставки по кредитам на 1–9 п.п. в зависимости от продукта: в Бинбанке снижение составило 1,5 п.п., в «Русском стандарте» и МКБ — по 2 п.п., в ВТБ — 3,1 п.п., в Сбербанке снижение по отдельным продуктам достигало до 9 п.п.

Решения банков продиктованы рыночными условиями. Так, ВТБ дважды с начала года снижал ставку по кредитам наличными, следуя за решениями регулятора, отметил вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков. За этот период ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., но в апреле взял паузу. Другой причиной снижения могло быть изменение ценовой политики у конкурентов, полагает начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич.

Снижая ставки финансовые организации хотят увеличить объем выдаваемых займов, считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. При этом на фоне роста доходов населения они пересмотрели параметры рисков. Пониженные ставки означают потерю части доходов, но многие банки выигрывают именно за счет масштаба кредитования, пояснил эксперт.

Конкуренция в сегменте кредитования физлиц сыграла важную роль в снижении ставок: банки стали активно выдавать ссуды через онлайн-каналы, отметила начальник департамента собственных продаж БКС банка Ольга Певная. Это позволяет финансовым организациям снижать издержки.

Но для граждан сегмент краткосрочного кредитования является наиболее токсичным, предупредила руководитель проекта по финансовой грамотности «Финшок» Ольга Дайнеко. Такие займы приводят к быстрому росту долговой нагрузки, но популярны именно среди тех, кто не может ее выдержать, пояснила она. Более обеспеченные клиенты получают кредитные карты или среднесрочные кредиты, ставки по которым ниже, отметила эксперт.

Кредиты на небольшой срок станут еще доступнее в ближайшее время, полагает зампред правления МКБ Алексей Косяков. Но потенциал снижения всего 1–1,5 п.п., добавил зампред правления «Локо-банка» Андрей Люшин. Небольшое снижение возможно в том случае, если доходы населения продолжат расти, отметил Андрей Кочетков. В любом случае, оно не будет таким активным, как в 2017 году, считает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев. Можно рассчитывать только на небольшое снижение средних ставок по кредитам, однако многое будет зависеть от позиции по данному вопросу банков из топ-10, подчеркнул он.

Снижение кредитных ставок во многом зависит от готовности ЦБ уменьшать ключевую ставку, отметил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Цены на нефть находятся в шаге от возобновления нисходящей динамики, а это может ослабить рубль, ускорить рост инфляции и вынудить ЦБ отказаться от смягчения денежно-кредитной политики, добавил он.

Рынок займов близится к перегреву, снижение ставок — один из способов не допустить накала в секторе, отметил Андрей Люшин. Банки хотели бы выдавать займы по более высоким ставкам, но конкурентная среда заставляет их действовать согласно рыночным тенденциям, пояснил Дмитрий Дорофеев. На этом фоне конкурентным преимуществом для банка становятся скоринговые модели, а менее технологичные учреждения теряют деньги из-за высокой просрочки по кредитам, добавив он.

Снижение ставок может уменьшить токсичность в сегменте краткосрочных ссуд, но для граждан кредитование на маленький срок остается невыгодным, отметила Ольга Дайнеко. По ее словам, прибегать к этому инструменту стоит только в безвыходной ситуации.