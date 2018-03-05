Рынок микрокредитования выходит на рекорд

Россиянам стало легче получить займы в микрофинансовых организациях. В 2017 году доля отказов в микрозаймах составила 42,6% — этот показатель за год упал на 13,1 п.п. , следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». В Объединенном кредитном бюро и микрофинансовых организациях наблюдают такой же тренд. По прогнозам экспертов, объем рынка микрофинансирования в этом году достигнет рекордных 278 млрд рублей. Но при возникновении кризисных явлений рост рынка МФО может привести к массовым невозвратам зай­мов.

По данным «Эквифакс», в прошлом году доля отказов в микрозаймах составила 42,6%, тогда как годом ранее показатель достигал 55,7%. Этот тренд подтвердили в Объединенном кредитном бюро, в СРО «Мир», а также микрофинансовых компаниях «Домашние деньги», «Мани Фанни» и MoneyMan. Снижение доли отказов на 13,1 п.п. является существенным, сказала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Число граждан, желающих взять взаймы, увеличивается, а банки не меняют своих — достаточно жестких — условий кредитования. В кризис они ужесточили требования к заемщикам: стали отдавать предпочтение гражданам с хорошей кредитной историей и зарплатным клиентам. Банки снизили аппетиты к риску, опасаясь невозвратов, что отсекло часть клиентского сегмента, подтвердил директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов. По данным «Эквифакс», в 2017 году кредитные организации отказали в одобрении 59,8% заявок, годом ранее — 58,5%. В результате граждане обращаются в МФО, отметил гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.

— Основные причины для отказа у банков — просрочка по стороннему кредиту всего лишь более трех дней или, например отсутствие справки 2 НДФЛ, — пояснила гендиректор компании MoneyMan Ирина Хорошко. — Пока банки готовы кредитовать людей только с идеальной кредитной историей.

У МФО более низкие требования к заемщикам, но свои риски они компенсируют высокими ставками по микрозаймам, которые доходят до 700% годовых против 15–20% годовых по потребительским кредитам в банках.

— Как показывает статистика, у 40% клиентов МФО плохая кредитная история. Из-за низкого дохода или отсутствия постоянного места работы заемщики обращаются сразу в МФО, — отметил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

По данным компании «Домашние деньги», сейчас 8% заемщиков МФО досрочно погашают взятые займы. Этот тренд начал наблюдаться с начала прошлого года. В свою очередь, досрочное погашение повлияло на рост одобрения заявок на займы, отметила Ирина Хорошко. У МФО растет пул повторных клиентов, то есть тех, кто уже успешно погасил ранее взятые кредиты, отметил замдиректора СРО «Мир» Андрей Паранич. Такие клиенты подтвердили свою платежеспособность, и следующие займы им одобряют с большой долей вероятности, добавил он. Если в I–III квартале 2017 года одобрялось 17–18% заявок на микрозаймы, то в IV квартале — 20%, указала Ирина Хорошко.

Доля отказов в займах МФО продолжит снижаться и в этом году, говорит Андрей Паранич. По прогнозам Александра Шустова, показатель будет падать на 5–7 п.п. в год. Снижение числа отказов скажется на динамике рынка микрозаймов. В компании «Домашние деньги» считают, что рынок микрофинансирования вырастет в этом году на 15% и достигнет рекорда в 278 млрд рублей (против в 242 млрд рублей по итогам 2017 года).

Однако неконтролируемый рост рынка МФО может привести к массовым невозвратам займов при возникновении кризисных явлений. Тогда микрофинансовым организациям придется так же, как и банкам, ужесточить требования к заемщикам.