ФАС завела дело против Durex из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex. Причина — два рекламных ролика презервативов. В них, по мнению ведомства, приводили недостоверную информацию.

«Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), что противоречит официальной статистике Минздрава России», — говорится в определении ФАС.

Ведомство ссылается на данные федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения. Согласно им, в 2017 году показатель ЗППП в России составил 0,1% населения страны.

В ведомстве подчеркнули, что статистических данных, которые бы подтверждали утверждение из ролика «Практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией», нет.

Как заключение, ФАС считает, что реклама Durex, размещенная на федеральных каналах, нарушает закон «О рекламе». Согласно ему, добросовестная реклама не должна содержать не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний.

Рассмотрение дела назначено на 5 июля 2018 года.

Reckitt Benckiser — британская компания, которая производит товары для дома, ухода за здоровьем и личной гигиены. 16 июня 2016 года презервативы Durex этой компании исчезли из российских магазинов. Причиной было решение Росздравнадзора, заявившего, что продукция не была зарегистрирована в надлежащем порядке. Однако уже 17 июня глава Росздравнадзора Михаил Мурашко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в ведомство поданы документы на регистрацию новых изделий.