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Матвиенко поддержала идею о дополнительном выходном для диспансеризации

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею о введении дополнительного выходного дня для прохождения россиянами диспансеризации в поликлиниках. Об этом она сообщила журналистам в Санкт-Петербурге.

«Я поддерживаю такую инициативу как один из мотивов для граждан пройти диспансеризацию. Надо воспитать эту культуру у наших людей», — цитирует ее «РИА Новости».

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По ее мнению, если работодатель выделит один выходной день для диспансеризации, у людей появится мотив пройти необходимые ежегодные обследования. После этого работник должен предоставить руководству справку о прохождении диспансеризации, отмечает Матвиенко.

«Работодатели должны заботиться о здоровье своих сотрудников не в меньшей степени, чем сами сотрудники и государство. Они в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы было меньше больничных», — подчеркнула парламентарий. Она также отметила, что ежегодная диспансеризация является гарантом хорошего здоровья сотрудников и их эффективной работы.

14 июня в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта, авторы которого предлагают предоставить гражданам страны оплачиваемый выходной раз в три года для прохождения диспансеризации.

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