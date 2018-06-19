Настроились на партнерство

Выработка и продвижение общих подходов к международным проблемам — ключевое направление работы Союза России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По словам его белорусского коллеги Александра Лукашенко, страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам. При этом спорные двусторонние вопросы, в том числе связанные с пограничным режимом, будут решаться "в духе взаимопонимания и компромисса", заверил белорусский лидер.

В 2019 году Москва и Минск отметят 20 лет со дня подписания договора о создании Союза, напомнил президент России на заседании Высшего госсовета. За это время, отметил он, удалось многого добиться — нарастить торгово-инвестиционные, научно-технологические, культурные и гуманитарные связи, укрепить договорно-правовую базу во всех областях сотрудничества. В подписанном по итогам заседания совместном заявлении стороны подтвердили "общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства", добавил Владимир Путин.

— Ключевым направлением деятельности Союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня, — заявил российский лидер.

Его белорусский коллега заверил, что страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях.

Много внимания традиционно было уделено экономической повестке. По словам Владимира Путина, в прошлом году товарооборот вырос на 23,5% — до 32,5 млрд долларов, в январе-апреле 2018-го показатель прибавил еще 18,5%.

— При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов, — заявил российский лидер.

В 2017 году РФ и Белоруссии удалось преодолеть процесс снижения товарооборота и выйти на рост показателя, напомнил, в свою очередь, Александр Лукашенко.

— Эту тенденцию необходимо закрепить, — отметил президент Белоруссии.

По его мнению, важно обеспечить наращивание торговых отношений — в том числе за счет устранения взаимных барьеров.

Владимир Путин подчеркнул, что стороны считают важным улучшать деловой и инвестиционный климат и проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную, налоговую политику. Также есть готовность предпринять дополнительные шаги в плане промышленной кооперации.

Уже сейчас российские инвесторы занимают первое место по объему капиталовложений в белорусскую экономику, отметил президент РФ. По состоянию на конец 2017 года этот объем превысил 3,9 млрд долларов.

Как ожидается, вместе с товарооборотом будут увеличиваться и инвестиции. По словам российского лидера, до 2020 года РФ намерена вложить около 2,5 млрд долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал — Европа» и еще более миллиарда долларов — в сооружение дополнительных подземных газохранилищ.

Значение экспортного газового маршрута через Белоруссию растет, отметил Владимир Путин.

— Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение, — пояснил российский президент.

Напомнил Владимир Путин и о сотрудничестве в атомной сфере. В 2019 году состоится запуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а в 2020 году — второго блока. В общей сложности российская сторона вложит в строительство станции 10 млрд долларов.

Настрою на развитие сотрудничества не помешало и наличие некоторых спорных вопросов, о которые белорусская сторона заявляла еще до заседания в Минске. Ранее Москва приняла решение о том, что иностранные граждане не могут въезжать на территорию России через Белоруссию — поскольку на границе Союзного государства отсутствует пограничный и таможенный контроль, для въезда иностранцам необходимо использовать международные пункты пропуска. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры. Однако после встречи с Владимиром Путиным в узком формате и заседания Высшего госсовета белорусский лидер резко смягчил свою риторику.

— Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса, — заверил Александр Лукашенко.

По его словам, в Минске стороны договорились, что решат проблемы в ближайшее время.