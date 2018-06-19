Google разработал технологию для расчёта даты смерти пациента

Корпорация Google создала нейронную сеть под названием Medical Brain («медицинский мозг»), которая способна прогнозировать дату смерти человека, анализируя его медицинские показатели. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании.

Технология, основанная на искусственном интеллекте, смогла точно предсказать вероятность смерти пациентки с терминальной стадией рака груди. Компьютер больницы оценил вероятность летального исхода в 9,3%, в то время как нейронная сеть Google — в 19,9%. Пациентка умерла спустя несколько дней.

Такого результата удалось достичь с помощью записей из старых медицинских карт и файлов PDF, которые прежде не использовались. Всего разработка Google проанализировала почти 176 тыс. факторов. Как итог, она стала точнее и быстрее, чем любая иная существующая сегодня программа. отмечается в сообщении компании.

«Они наконец-то нашли новое применение Искусственному интеллекту, которая может найти коммерческое применение», цитирует Bloomberg сотрудника Google.

Medical Brain может рассчитывать прогноз выздоровления, срок пребывания пациента в больнице, вероятность выздоровления и повторного обращения.

В ходе разработок Google заключил соглашение с Калифорнийским университетом, университетом Сан-Франциско и университетом Чикаго для сбора 46 млрд частей анонимных данных пациентов.

Помимо Alphabet (холдинг, частью которого является Google) разработками по применению нейронных сетей в медицине занимается компания Microsoft, свои разработки ведет Watson (подразделение IBM).