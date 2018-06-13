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Ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Специалисты из Массачусетского технологического университета в США научили искусственный интеллект видеть людей сквозь стены. Об этом пишет портал TechXplore.

Новая технология получила название RF-Pose и сочетает в себе беспроводное радиоустройство и систему искусственного интеллекта. По словам ученых, разработка может быть полезна во время проведения спасательных работ, а также в медицинских целях, например для наблюдения за пациентами, страдающими склерозом, пишет сайт kp.ru.

В ходе исследования специалисты провели ряд экспериментов. При помощи камеры они наблюдали за добровольцами, которые сидели, ходили, открывали двери и ждали лифта. Это помогло сформировать базу данных. Так, на основе тысяч снимков разработчики создали скелетную модель для каждого человека, после чего передали данные искусственному интеллекту через радиопередачу. Сочетая полученные данные, искусственный интеллект научился определять связь между позой и движениями человека и данными радиоустройства.

Ранее специалисты из Великобритании и Испании научили искусственный интеллект устанавливать личность человека по его походке.

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