В «Ростехе» рассказали о разработке военных систем с искусственным интеллектом

Российский «Концерн Калашников» разрабатывает военные системы с искусственным интеллектом, благодаря которым оружие может самообучаться. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» специалист отметил, что сейчас все ведущие страны ведут разработки по внедрению и адаптации систем искусственного интеллекта в перспективные вооружения.

По словам Абрамова, задача разработчиков в этой области — построить соответствующий программно-аппаратный комплекс, удовлетворяющий требованиям военного ведомства.

«Здесь, конечно, нельзя не отметить наработки «Концерна Калашников», достигшего определенных успехов в данной сфере», — цитирует его ТАСС.

В марте стало известно, что «Калашников» планирует выпуск быстроходных катеров для десантных войск РФ. На судостроительном заводе «Рыбинская верфь» прошла торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16.