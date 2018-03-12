Прямой эфир

Концерн «Калашников» начал строительство катеров для Росгвардии

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Быстроходные десантные катера будет строить концерн «Калашников» для Росгвардии. 12 марта на судостроительном заводе «Рыбинская верфь», входящем в концерн, состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16.

В церемонии приняли участие замдиректора Росгвардии Сергей Милейко и генеральный директор компании «Рыбинская верфь» Сергей Антонов, представители концерна «Калашников» и работники верфи. К секции будущего катера прикрутили памятную табличку.

«Скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время. Характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.  В зависимости от пожеланий заказчика мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач», — заявил Сергей Антонов.

До конца года, по словам замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, ведомство планирует получить несколько таких судов.

По данным концерна, катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил Росгвардии охрану глав регионов
Росгвардия готовит бойцов СОБРа к задаче по охране участников ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017