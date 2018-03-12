Концерн «Калашников» начал строительство катеров для Росгвардии

Быстроходные десантные катера будет строить концерн «Калашников» для Росгвардии. 12 марта на судостроительном заводе «Рыбинская верфь», входящем в концерн, состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16.

В церемонии приняли участие замдиректора Росгвардии Сергей Милейко и генеральный директор компании «Рыбинская верфь» Сергей Антонов, представители концерна «Калашников» и работники верфи. К секции будущего катера прикрутили памятную табличку.

«Скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время. Характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач», — заявил Сергей Антонов.

До конца года, по словам замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, ведомство планирует получить несколько таких судов.

По данным концерна, катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.