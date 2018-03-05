Росгвардия готовит бойцов СОБРа к задаче по охране участников ЧМ-2018

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации готовит бойцов СОБРа к задаче по охране участников ЧМ-2018. Информацию об этом распространил заместитель директора организации Сергей Меликов в понедельник, 5 марта.

«На подразделения СОБР будут возлагаться одни из самых важных задач, которые мы будем выполнять в период чемпионата мира, если такие будут обозначены в ближайшее время», — цитирует Меликов «РИА Новости».

Он добавил, что сейчас подсчитывается количество сил и средств для охраны порядка на чемпионате. Одно из подразделений при этом будет находится в резерве.

26 февраля стало известно, что Росгвардия изучает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Кроме того, представители Росгвардии приглашены в состав рабочей группы при Министерстве обороны по развитию робототехники.