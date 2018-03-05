Более 30 заложников освободили в 2017 году бойцы СОБРа Росгвардии

Бойцы СОБРа Росгвардии провели 27 тыс. спецопераций, обезвредив более 160 вооруженных банд и освободив 31 заложника. Информацию об этом распространили СМИ в понедельник, 5 марта.

«Обезврежены более 160 вооруженных групп, задержаны 13 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений», — цитирует ТАСС сообщение замглавы ведомства Сергея Меликова.

Он подчеркнул, что в прошлом году бойцами спецназа СОБР обезврежено более 160 вооруженных группировок.

28 февраля стало известно, что погибшего при перестрелке в Казани сотрудника Росгвардии посмертно представят к награде. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Татарстану.

Подробности посмертного награждения сотрудника в управлении не уточнили.

Инцидент произошел в Казани на улице Авангардной во вторник, 27 февраля, вечером. Атаку устроил 34-летний Александр Петров. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт с супругой.