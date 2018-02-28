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Трое детей остались у погибшего при стрельбе в Казани росгвардейца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трое детей остались у погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Татарстану.

«Помощь, конечно же, [будет оказана], как это положено в рамках закона. Погибший 1979 года рождения. Я знаю, что у него трое детей, и он в органах с 2006 года», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщал портал iz.ru, во вторник вечером 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу в многоэтажном доме. Инцидент произошел на Авангардной улице в Казани. В результате четыре человека были ранены. Сотрудник Росгвардии погиб от полученных ранений в результате спецоперации, подельник мужчины, открывшего стрельбу, был ликвидирован. Причиной стрельбы стал бытовой конфликт.

Сам мужчина, открывший стрельбу, покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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