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Путин поручил Росгвардии охрану глав регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов государства. Документ размещен на портале правовой информации.

Росгвардия будет «обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц», говорится в тексте.

Средства, получаемые Росгвардией, будут зачисляться в федеральный бюджет, сообщает телеканал «360».

Закон вступит в силу через 180 дней.

Портал iz.ru писал ранее, что накануне Международного женского дня бойцы Росгвардии на служебном построении хором прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».

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