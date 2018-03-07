Путин поручил Росгвардии охрану глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов государства. Документ размещен на портале правовой информации.
Росгвардия будет «обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц», говорится в тексте.
Средства, получаемые Росгвардией, будут зачисляться в федеральный бюджет, сообщает телеканал «360».
Закон вступит в силу через 180 дней.
Портал iz.ru писал ранее, что накануне Международного женского дня бойцы Росгвардии на служебном построении хором прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся».