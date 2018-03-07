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Бойцы Росгвардии поздравили женщин с праздником стихотворением Бальмонта

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Бойцы Росгвардии хором прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся» на служебном построении накануне Международного женского дня.

Президент России Владимир Путин выбрал это же произведение для поздравления женщин с 8 Марта, передает НСН.

Каждый пользователь может также поздравить своих любимых с весенним праздником на сайте госуслуг, где появился раздел #ВамЛюбимые.

Напомним, предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов к Международному женскому дню. Средняя стоимость подарка к 8 Марта в 2018 году выросла почти в два раза — до 1,85 рублей против 1 тыс. рублей в прошлом году.

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