Средняя стоимость подарка на 8 Марта выросла почти в 2 раза в 2018 году

Средний чек за подарок на 8 Марта в 2018 году вырос почти в два раза — до 1,85 рублей против 1 тыс. рублей в прошлом году, передает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Кассы».

По данным сервиса, самыми дорогостоящими подарками являются смартфоны, гаджеты и бытовая техника. На них пользователи тратят в среднем 7,8 тыс. рублей. На ювелирные украшения и бижутерию тратится 6,2 тыс. рублей, а на парфюмерию и косметику — 2,9 тыс.

В этом году наибольшей популярностью пользуются косметика, парфюмерия, продуктовые корзины, сувениры, книги и электроника. По сравнению с 2017 годом спрос на косметические наборы для женщин вырос на 80%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в честь Международного женского дня кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут известные советские фильмы.