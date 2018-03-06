Волонтеры акции «Вам, любимые» поздравят женщин по всей России с 8 Марта

В рамках акции «Вам, любимые» 7 и 8 марта волонтеры поздравят россиянок во всех уголках России с Международным женским днем и подарят цветы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на организаторов проекта.

«По всей России к теплым словам и реальным делам присоединятся добровольцы: мужчины разных возрастов и профессий подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха. Без внимания в этот день женщины не останутся нигде: аэропорты, вокзалы, медицинские и социальные учреждения, парки и скверы», — рассказали организаторы.

Всем желающим предлагается принять участие в онлайн-акции, выложив в Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные публикации появятся на главном сайте акции. Также с помощью данного ресурса можно отправить поздравительную открытку в социальных сетях.

К Международному женскому дню для жителей и гостей Москвы подготовлено более 50 бесплатных мероприятий. С 6 по 10 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях будут проходить выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты.