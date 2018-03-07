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Предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов к 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Предприниматели завезли в столицу 50 млн цветов к Международному женскому дню. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Несмотря на морозы, весна уже в городе», — написал чиновник.

Более чем 1,7 тыс точек — спецпавильоны в торговых центрах и гипермаркетах, цветочные киоски и магазины на первых этажах жилых домов — будут продавать букеты к 8 Марта в городе.

Самый простой букет из тюльпанов можно будет приобрести за 250 рублей, а миксовый букет с сиренью, ирисами, тюльпанами, другими цветами и аксессуарами обойдется примерно в тысячу рублей.

Пионы, которые привозят из Латинской Америки, остаются этой весной самыми популярными цветами. Однако это несезонные цветы, потому стоят дорого. А в теплицах Москвы к празднику вырастили около порядка 2 млн тюльпанов, пишет сетевое издание m24.ru.

Цветы являются самым востребованным подарком к Международному женскому дню у россиян. Роспотребнадзор рассказал, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе цветов, какими должны быть степень раскрытия бутона, эластичность лепестков и стебель.

Напомним, средняя стоимость подарка к 8 Марта в 2018 году выросла почти в два раза — до 1,85 рублей против 1 тыс. рублей в прошлом году.

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