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Ученые установили связь между искренностью человека и морщинами

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые из Западного университета и из института Майами, занимающиеся исследованием восприятия людей в обществе, провели несколько экспериментов и выяснили, что людей с морщинами вокруг глаз считают более искренними.

Как отмечает РЕН ТВ, участникам исследований продемонстрировали фото людей с мимическими морщинами и без. В результате большинство называли более приятными и искренними обладателей морщин вокруг глаз.

При этом эксперимент показал, что морщины от улыбки на лице человека чаще располагают к нему других.

Ученые отметили, что следы от эмоций способны располагать или отталкивать окружающих. Поэтому эксперты призвали меньше хмуриться и не спешить к косметологам, чтобы сгладить носогубные складки и избавиться от морщин вокруг глаз.

12 июня сообщалось, что ученые Рурского университета выявили связь между депрессией и потерей памяти.

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