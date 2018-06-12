Ученые установили факт снижения интеллекта у человечества

Специалисты из Центра экономических исследований Ragnar Frisch в Норвегии обнаружили снижение уровня интеллекта людей в последние несколько десятилетий. Научную работу ученые провели на основе данных тестов на уровень интеллекта (тестирования IQ) норвежцев, поступавших на военную службу.

В распоряжении экспертов были данные с 1970-го по 2009 годы, использовались 730 тыс. тестов, пишет MedicalXpress.

Итоги анализа опубликованы Национальной академией наук Норвегии, авторы работы — Бернт Братсберг и Оле Рогеберг — описывают результаты работы и приводят возможные объяснения происходящего.

Как следовало из предыдущих исследований, люди «умнели» в первой половине прошлого века. Рост уровня IQ получил название эффекта Флинна. Среди объяснений причин этого называли улучшение условий жизни человечества — качество питания, образование и медицину.

Но теперь, с ростом благосостояния в той же Норвегии, установлено, что интеллектуальные способности людей снижаются вместо того, чтобы развиваться.

За одно поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов, такие цифры привели ученые. Причинами на этот раз они называют экологию и изменения в образе жизни людей, среди которых немалое место занимают компьютерные технологии.

Одной из причин снижения интеллекта может стать несбалансированная диета: так, минувшей зимой специалисты из США доказали, что дети, употребляющие много рыбы, имеют более высокий уровень интеллекта по сравнению с другими.

Ученые Рурского университета выяснили, что воспоминания могут навсегда стереться из памяти человека, если он пребывает в затяжной депрессии.