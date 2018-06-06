Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд по делу Android

Еврокомиссия (ЕК) может вынести решение по делу мобильной операционной системы Android компании Google в ближайшие недели.

Штраф за нарушения антимонопольного законодательства может доходить до $11, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон ранее подал судебные иски в Верховный суд округа Кинг против Google и Facebook в связи с несоблюдением ими закона штата в области политической рекламы.

Иски были поданы из-за того, что компании не сохранили необходимую информацию об организациях и лицах, которые размещали политическую рекламу с 2013 года на их онлайн-платформах