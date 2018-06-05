Генпрокурор штата Вашингтон подал иски против Facebook и Google

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски в Верховный суд округа Кинг против компаний Google и Facebook в связи с несоблюдением ими закона штата в области политической рекламы.

Иски были поданы из-за того, что компании не сохранили необходимую информацию об организациях и лицах, которые размещали политическую рекламу с 2013 года на их онлайн-платформах, сообщает «РИА Новости».

На своем сайте Боб Фергюсон заявил, что политические законы штата Вашингтона о раскрытии политической рекламы распространяются на всех, начиная от небольшой газеты и заканчивая крупными корпорациями.

Google и Facebook дается 20 дней на то, чтобы ответить на иски в установленном законом порядке. Директор по управлению продуктами компании Facebook заявил, что все связанные с иском вопросы компания планирует решить быстро.

В марте стало известно, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой.

16 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica.

27 мая стало известно, что из-за несоблюдения регламента о защите персональных данных ЕС (GDPR — General Data Protection Regulation) против Facebook, Google, WhatsApp и Instagram поданы миллиардные иски.