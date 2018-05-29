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В Google-переводчике нашли скрытое оскорбление

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Пользователи Google Translate обнаружили, что при переводе определенной фразы, сервис выдает оскорбление.

Так посетитель портала Reddit под ником Orange-Crocs опубликовал скриншот, подтверждающий, что онлайн переводчик- Google может посмеяться над людьми, которые верят в то, что Земля плоская.

При переводе с английского предложения I’m a flat earther («Я плосковер»), в графе с переводом на французский появляется фраза Je suis un fou («Я сумасшедший»).

При чем данное оскорбление плосковеров появляется только при переводе с английского на французский язык. В остальных случаях перевод работает верно.

Скорее всего, подобный «сбой» в работе сервиса связан с внесенными изменениями другими пользователями. На сайте translate.google.com любой посетитель может вручную вписать вариант перевода, нажав на кнопку «Предложить исправление».

21 мая сообщалось, что компания Google официально разрешила своим сотрудникам «быть злыми».

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