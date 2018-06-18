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Самый долгий день в Москве продлится в 2018 году более 17 часов

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Самый длинный световой день в 2018 году в Северном полушарии Земли наступит в четверг, 21 июня, и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты, сообщают российские астрономы.

«В этот день в 13:07 мск наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира», — цитирует «РИА Новости» сообщение Московского планетария.

Отмечается, что 21 июня в Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

В середине июня сообщалось, что астрономам впервые удалось запечатлеть выброс энергии из сверхмассивной черной дыры, после того как она поглотила звезду.

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