Самый долгий день в Москве продлится в 2018 году более 17 часов

Самый длинный световой день в 2018 году в Северном полушарии Земли наступит в четверг, 21 июня, и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты, сообщают российские астрономы.

«В этот день в 13:07 мск наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира», — цитирует «РИА Новости» сообщение Московского планетария.

Отмечается, что 21 июня в Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

В середине июня сообщалось, что астрономам впервые удалось запечатлеть выброс энергии из сверхмассивной черной дыры, после того как она поглотила звезду.