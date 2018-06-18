Напавшую на клиентов магазина во Франции женщину признали вменяемой

Женщина, напавшая с ножом на людей в супермаркете в одном из департаментов Франции, признана вменяемой. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на источник в прокуратуре Тулона.

«Обследование, проведенное экспертом в области психиатрии, показало, что женщина может отвечать за свои поступки», — сказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что женщина «является инвалидом, но в физическом плане».

Инцидент произошел 17 июня в городе Сейн-сюр-Мер в департаменте Вар. Одетая во все черное женщина с ножом, выкрикивая «Аллах акбар», напала на посетителей супермаркета. В результате атаки два покупателя, а также кассир получили ранения.

Следствие сейчас выясняет мотивы преступления. Срок содержания под стражей для задержанной продлен.