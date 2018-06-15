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Напавший на прохожих в Финляндии марокканец получил пожизненный срок

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Фото: Global Look Press/Tong Shuai
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В Финляндии вынесли приговор марокканцу Абдеррахману Буанану, совершившему нападение с ножом в городе Турку. Мужчина приговорен к пожизненному тюремному сроку.

Инцидент произошел 18 августа 2017 года. Марокканец убил двух женщин и ранил еще восемь человек. Полиция Финляндии квалифицировала произошедшее как теракт.

Подозреваемый проживал в Финляндии в центре приема беженцев в Пансио. Незадолго до нападения он получил отказ в предоставлении убежища. Психическое обследование, назначенное судом, вынесло вердикт о вменяемости нападавшего, сообщает телеканал RT.

Гособвинитель требовал для марокканца пожизненного заключения, указывая, что убийство и восемь покушений были совершены с террористической целью.

Старший специалист финского минюста Анни Карнаранта в беседе с «РИА Новости» отмечала, что средний срок пожизненного заключения в Финляндии в 2017 году составлял 14,5 года. Оно состоит из заключения в закрытой тюрьме и контролируемого условно-досрочного освобождения.

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