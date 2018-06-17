Кричавшая «Аллах Акбар» женщина ранила ножом двух человек во Франции

Женщина с ножом ранила двух человек на юго-востоке Франции в субботу, 17 июня. Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент произошел в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер около Тулона. В результате атаки ранения получили клиент и кассир магазина. Нападавшую задержала полиция, начато расследование.

По свидетельствам очевидцев, при нападении женщина кричала «Аллах Акбар». По словам прокурора Бернарда Маршала, нападавшая могла страдать психическим расстройством.

15 июня суд Финляндии приговорил к пожизненному сроку марокканца Абдеррахмана Буанана, напавшего с ножом на прохожих в городе Турку. В результате произошедшего скончались две женщины, еще восемь человек пострадали.