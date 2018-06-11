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Осужденный пожизненно за теракт в Стокгольме не будет обжаловать приговор

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Фото: TT NEWS AGENCY/Swedish police/Handout via REUTERS
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Приговоренный к пожизненному лишению свободы уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признанный виновным в наезде на людей на грузовике весной 2017 года в Стокгольме, не будет обжаловать решение суда.

Как заявил его адвокат Юхан Эрикссон в эфире местного телеканала, позади у его подзащитного «длительный и напряженный период нахождения в СИЗО».

«Он чувствует, что хочет сменить среду. И, конечно же, он подумал над тем, какие возможности у него есть для иного решения», — приводит слова адвоката ТАСС.

Акилов проехал на угнанном грузовике на высокой скорости по пешеходной улице в центре столицы Швеции 7 апреля 2017 года. Погибли пять человек, десять серьезно пострадали. В ходе следственных действий и на слушании в суде он заявил, что хотел убивать шведов в знак поддержки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

При этом само ИГ не взяло на себя ответственность за действия Акилова, обвинение заявило, что он действовал в одиночку.

В ходе расследования дела стало известно, что Рахмат Акилов находился под наблюдением шведской полиции безопасности СЭПО за три месяца до того, как совершил наезд на людей на грузовике.

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