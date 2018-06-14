Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов во Франции предотвратили теракт в департаменте Сена и Марна Парижского региона. Об этом информирует радиостанция RTL.

По ее данным, в ходе спецоперации, проведенной в рамках расследования дела о подготовке теракта, были задержаны двое мужчин в возрасте 21 и 22 лет. Во вторник, 12 июня, им были предъявлены официальные обвинения, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Спецоперацию по захвату террористов провели сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции. Как показал первый допрос, злоумышленники планировали совершить нападение на гомосексуалистов. Правоохранители подозревают, что они могли действовать от имени террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В субботу, 12 июня, злоумышленник захватил четырех человек в заложники в Париже. Он облил их бензином и насильно удерживал их в течение четырех часов, требуя встречи с послом Ирана во Франции. Позже полицейским удалось его задержать и освободить заложников.