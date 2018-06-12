Прямой эфир

Полиция освободила захваченных в Париже заложников

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Захваченные в Париже заложники освобождены в ходе спецоперации. Полиция задержала злоумышленника. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Инцидент произошел в 10-м округе французской столицы.

«Париж, десятый округ: мужчина задержан, заложники в безопасности. Приветствую профессионализм и скорость полиции и спасательных служб», — написал министр в Twitter.

12 июня неизвестный захватил и насильно удерживал на протяжении четырех часов двух человек, среди которых беременная женщина. Злоумышленник облил заложников бензином и потребовал встречи с послом Ирана во Франции.

Также он утверждал, что вооружен, а здание заминировано. По данным телеканала BFMTV, всё это не соответствовало действительности. Полиция приняла решение идти на штурм здания. Захватчик сдался без сопротивления, никто не пострадал.

В помещении были найдены только муляжи стрелкового оружия и несколько ножей.

По данным Le Parisienne, власти не рассматривают произошедшее как теракт. Сам захватчик оказался марокканцем по происхождению.

Ранее во вторник сообщалось, что в США мужчина более суток удерживал в заложниках четверых детей. Позже детей нашли убитыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный захватил заложников в Париже
Суд арестовал захватившего в заложники семью москвича

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017