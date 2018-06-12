Полиция освободила захваченных в Париже заложников
Захваченные в Париже заложники освобождены в ходе спецоперации. Полиция задержала злоумышленника. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.
Инцидент произошел в 10-м округе французской столицы.
«Париж, десятый округ: мужчина задержан, заложники в безопасности. Приветствую профессионализм и скорость полиции и спасательных служб», — написал министр в Twitter.
#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 июня 2018 г.
Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.
12 июня неизвестный захватил и насильно удерживал на протяжении четырех часов двух человек, среди которых беременная женщина. Злоумышленник облил заложников бензином и потребовал встречи с послом Ирана во Франции.
Также он утверждал, что вооружен, а здание заминировано. По данным телеканала BFMTV, всё это не соответствовало действительности. Полиция приняла решение идти на штурм здания. Захватчик сдался без сопротивления, никто не пострадал.
В помещении были найдены только муляжи стрелкового оружия и несколько ножей.
По данным Le Parisienne, власти не рассматривают произошедшее как теракт. Сам захватчик оказался марокканцем по происхождению.
Ранее во вторник сообщалось, что в США мужчина более суток удерживал в заложниках четверых детей. Позже детей нашли убитыми.