Полиция освободила захваченных в Париже заложников

Захваченные в Париже заложники освобождены в ходе спецоперации. Полиция задержала злоумышленника. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Инцидент произошел в 10-м округе французской столицы.

«Париж, десятый округ: мужчина задержан, заложники в безопасности. Приветствую профессионализм и скорость полиции и спасательных служб», — написал министр в Twitter.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.