Захвативший заложников в Париже выдвинул свое условие

Неизвестный, захвативший несколько заложников в Париже, требует встречи с послом Ирана во Франции, сообщает телеканал BFM TV.

Инцидент произошел в 10-м округе города. Число заложников неизвестно. При этом вышедший на связь с полицией злоумышленник утверждает, что захватил троих человек. По его словам, у него при себе имеется оружие и зажигательная смесь.

На место ЧП выехали экстренные службы, проводится спецоперация. Зона оцеплена полицией.

По данным телеканала, пока версия теракта не рассматривается.