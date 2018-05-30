Суд арестовал захватившего в заложники семью москвича

Суд арестовал жителя Москвы Александра Борового, захватившего заложников в квартире на востоке города. Об этом в среду, 30 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Боровому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля», — огласила решение судья.

Боровой признал свою вину и рассказал, что захватил семью и убил супруга потерпевшей на почве личных неприязненных отношений.

Инцидент произошел вечером 24 мая на улице Молостовых. Боровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», захватил заложников в одной из квартир. Мужчина уверял, что стал жертвой «черных риелторов», которые пытаются выселить его из квартиры. При задержании Боровой ранил себя ножом — ему потребовалась госпитализация.