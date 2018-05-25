СМИ сообщили о захвате заложников в британском торговом центре

Вооруженный человек захватил заложников в торговом центре в британском графстве Кент. Об этом пишет Daily Express.

По словам очевидцев, на месте были слышны выстрелы.

Издание также сообщает, что территория рядом с местом происшествия оцеплена, дороги перекрыты. Полиция просит местных жителей избегать района инцидента.

Другие подробности уточняются.

Ранее, 24 мая, мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники мужчину, женщину и ребенка на востоке Москвы. Он открыл стрельбу в квартире на улице Молостовых и ранил одного из захваченных в живот. Позже стало известно, что женщину и ребенка удалось вывести из дома. Раненый мужчина скончался.

Сообщалось, что причиной инцидента мог стать жилищный конфликт. Возбуждено уголовное дело.