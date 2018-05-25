Захвативший заложников москвич находится в реанимации

Художник Александр Боровой, накануне захвативший заложников в квартире одного из домов на востоке Москвы, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя медучреждения.

Инцидент произошел вечером 24 мая на улице Молостовых. Причиной конфликта в квартире одного из домов мог стать имущественный спор. По предварительным данным, сын, который находился в конфликте с отцом, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали полностью выселять отца из квартиры.

Потерпевший обращался в правоохранительные органы, однако не дождался никакой реакции. Тогда 58-летний мужчина решился на захват заложников, вооружившись двумя карабинами «Сайга». На своей странице в соцсети он сообщил, что стал жертвой черных риелторов и хочет пообщаться с сотрудниками полиции.

При задержании он ранил себя ножом, после чего его доставили в одну из московских больниц, сообщает сайт kp.ru. В результате происшествия погиб мужчина-заложник, женщина с ребенком не пострадали. Возбуждено уголовное дело.