В МВД заявили о смерти одного из захваченных на востоке Москвы заложников

Один из заложников, захваченных вооруженным мужчиной в квартире на востоке Москвы вечером 24 мая, скончался. Об этом заявила пресс-служба главного управления МВД по городу.

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании нападавшего. По информации телеканала РЕН ТВ, он сдался сам.

Ранее 24 мая мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники мужчину, женщину и ребенка. Он открыл стрельбу в квартире на улице Молостовых и ранил одного из захваченных в живот. Позже стало известно, что женщину и ребенка удалось вывести из дома.

Сообщалось, что причиной инцидента мог стать жилищный конфликт.