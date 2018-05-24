Прямой эфир

В МВД заявили о смерти одного из захваченных на востоке Москвы заложников

0
Фото: REN TV
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из заложников, захваченных вооруженным мужчиной в квартире на востоке Москвы вечером 24 мая, скончался. Об этом заявила пресс-служба главного управления МВД по городу. 

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании нападавшего. По информации телеканала РЕН ТВ, он сдался сам. 

Ранее 24 мая мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники мужчину, женщину и ребенка. Он открыл стрельбу в квартире на улице Молостовых и ранил одного из захваченных в живот. Позже стало известно, что женщину и ребенка удалось вывести из дома. 

Сообщалось, что причиной инцидента мог стать жилищный конфликт. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Устроивший стрельбу во Флориде мужчина обнаружен мертвым
Мужчина устроил стрельбу в подмосковном магазине

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017