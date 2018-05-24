В Сети появилось фото захватившего заложников на востоке Москвы мужчины

Установлена личность мужчины, захватившего заложников в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Журналисты также опубликовали его фото.

По информации телеканала, фамилия мужчины — Боровой. На своей странице в соцсети он заявил, что его якобы выселяют из квартиры «черные риелторы». По словам злоумышленника, в его адрес поступали угрозы, после чего он обращался в полицию.

Как стало известно РЕН ТВ, сын Борового продал свою долю в квартире. Также сообщается, что правоохранители проводили проверки после заявлений мужчины, однако не находили состава преступления в проживании другой семьи на купленной ею жилплощади.

Ранее 24 мая Боровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники мужчину, женщину и ребенка. Он открыл стрельбу в квартире и ранил одного из захваченных в живот.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. С мужчиной ведутся переговоры.