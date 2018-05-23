Устроивший стрельбу во Флориде мужчина обнаружен мертвым

Мужчина, устроивший стрельбу в городе Панама-Сити американского штата Флорида, обнаружен мертвым.

Стрельба произошла 22 мая. По предварительным данным, в результате происшествия один человек пострадал, сообщает «РИА Новости».

Американские СМИ сообщают со ссылкой на местные власти, что стрельбу устроил 49-летний мужчина.

Ранее, 22 мая, телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «Группы семи» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.