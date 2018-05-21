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Расстрелявший 10 человек в Техасе может избежать смертной казни

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Застреливший 10 человек в школе американского города Санта-Фе в штате Техас несовершеннолетний Димитриос Пагуртис в случае признания виновным может быть приговорен к пожизненному заключению, но не к смертной казни. С таким заявлением выступил адвокат обвиняемого Роберт Барфилд.

Как пояснил адвокат, если несовершеннолетнего стрелка признают виновным, то в силу его возраста к нему будет применено пожизненное заключение с правом досрочного освобождения. Свою позицию Барфилд объяснил тем, что в 2005 году Верховный суд США высказался против применения высшей меры наказания в отношении несовершеннолетних в ходе рассмотрения одного дела, сообщает ТАСС.

Смертная казнь была восстановлена в США в 1976 году. До 2005 года в стране были казнены 22 преступника младше 18 лет, 13 из них — в штате Техас. Пожизненное заключение без права досрочного освобождения Верховный суд США запретил избирать в отношении несовершеннолетних в 2012 году.

17-летний Димитриос Пагуртис напал на местную школу 18 мая. По данным следствия, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, школьники вышли из кабинетов, после чего подросток открыл огонь. Жертвами инцидента стали девять детей и один преподаватель.

На территории учебного заведения саперы обнаружили взрывные устройства, а в машине Пагуртиса нашли «коктейли Молотова». Следствие полагает, что нападавший после осуществления своего плана собирался покончить с собой.

По словам представителей власти, Пагуртис не имел проблем с законом, однако ранее на его странице в соцсети СМИ обнаружили фотографии в футболке с надписью «Рожденный убивать», а также снимки в черной военной форме с нацистской символикой. На данный момент подростку предъявлены обвинения в тяжком убийстве. 

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