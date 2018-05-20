Полицейские нашли дневник стрелка их техасской школы

Подросток, открывший стрельбу в школе американского города Санта-Фе (штат Техас), писал о своих намерениях в личном дневнике. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

«Он писал, что не только хотел совершить нападение, но и покончить с собой после атаки. После он сдался и признал, что недостаточно решителен для этого», — цитирует представителя власти The Hill.

По данным издания, в письменных показаниях 17-летний Димитриос Пагуртис признался, что намеренно не целился в учеников, которые ему симпатизировали.

Пагуртис напал на местную школу 18 мая. По данным следствия, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, школьники вышли из кабинетов, после чего подросток открыл огонь. Жертвами инцидента стали девять детей и один преподаватель.

Позже на территории школы саперы обнаружили взрывные устройства, а в машине Пагуртиса — «коктейли Молотова». На его странице в соцсети СМИ обнаружили фотографии в футболке с надписью «Рожденный убивать», а также снимки в черной военной форме с нацистской символикой.

На данный момент подростку предъявлены обвинения в тяжком убийстве.